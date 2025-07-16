Zoektermen

0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?

    Gepubliceerd op 16 juli 2025

    De Sonicare- en Sonicare For Kids-app is beschikbaar voor Android en iOS. Raadpleeg deze lijst om te controleren of de app in uw land beschikbaar is.  

    De Sonicare For Kids-app is beschikbaar in Wit-Rusland. Hij is niet beschikbaar in Griekenland, Koeweit, Portugal, Saoedi-Arabië, Kazachstan, Israël, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. 

     

    Noord-Amerika 

    Europa 

    Midden-Oosten 

    Azië/Pacifisch gebied 

    Afrika

    Canada 

    Oostenrijk 

    Koeweit 

    Australië 

    		Zuid-Afrika

    Verenigde Staten 

    België 

    Saoedi-Arabië 

    China 

    		 

    Mexico

    Bulgarije 

    Verenigde Arabische Emiraten 

    Japan

    		 

     

    Kroatië 

     

    Maleisië

    		 

     

    Tsjechische Republiek 

     

    Nieuw-Zeeland

    		 

     

    Denemarken 

     

    		Singapore 

     

    Estland 

     

    Zuid-Korea

    		 

     

    Finland  

     

    		Thailand 

     

    Frankrijk 

     

    		 

     

    Duitsland  

     

     

    		 

     

    Griekenland 

     

    		 

     

    Hongarije 

     

     

    		 

     

    Ierland 

     

     

    		 

     

    Italië 

     

     

    		 

     

    Letland 

     

     

    		 

     

    Litouwen 

     

     

    		 

     

    Luxemburg 

     

     

    		 

     

    Nederland 

     

     

    		 

     

    Noorwegen 

     

     

    		 

     

    Polen 

     

     

    		 

     

    Portugal 

     

     

    		 

     

    Roemenië 

     

     

    		 

     

    Rusland 

     

     

    		 

     

    Servië

     

     

    		 

     

    Slowakije 

     

     

    		 

     

    Slovenië  

     

     

    		 

     

    Spanje  

     

     

    		 

     

    Zweden 

     

     

    		 

     

    Zwitserland 

     

     

    		 

     

    Oekraïne 

     

     

    		 
     Verenigd Koninkrijk  
         		 
     Kazachstan
         		   
     Israël
         		   
     Turkije
         		   

    De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX3603/01 , HX9911/89 , HX7410/02 , HX7411/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7411/01 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7429/03 , HX7428/02 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7419/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX3601/01 , HX9992/31 , CP0555/01 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9992/11 , HX9992/44 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9913/18 , HX6782/02 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9912/18 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9913/13 , HX9911/03 , HX6221/21 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX6352/42 , HX9601/03 , HX9661/02 , HX6856/29 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9691/02 , HX6833/28 , HX6800/35 , HX6859/63 , HX6870/47 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX9681/01 , HX3412/07 , HX3412/34 , HX3412/06 , HX6830/47 , HX6807/63 , HX6877/29 , HX6809/35 , HX6807/35 , HX6830/35 , HX6850/57 , HX6222/45 , HX6836/24 , HX6807/51 , HX6800/28 , HX8935/33 , HX6232/59 , HX6856/10 , HX6851/34 , CP0754/01 , CP0755/01 , HX6888/88 , HX6836/29 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6803/63 , HX6803/64 , HX6805/28 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6830/34 , HX6830/53 , HX6837/28 , HX6837/34 , HX6848/92 , HX6850/64 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6859/35 , HX6870/34 , HX6888/63 , HX6870/53 , HX6851/29 , HX6859/34 , CP0557/01 , CP0556/01 , HX6859/29 , HX6871/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6850/47 , CP0535/01 , HX6837/24 , HX6809/34 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX6311/12 , CP0541/01 , CP0546/01 , HX9339/89 , HX9395/88 , HX9354/38 , HX9924/23 , HX9192/01 , HX9392/39 , HX9395/88R1 , HX9382/36R1 , HX9382/36 , CP0474/01 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93 , HX6232/41 , HX6611/27 , HX9393/93R1 , HX9363/63 , HX9944/03 , HX9984/07 , HX9984/17 , HX9903/03 , HX9954/53 , HX9924/13 , HX9903/13 , HX9924/03 , HX8911/01 , HX6713/11 , HX6732/37 , HX6912/51 , HX6922/03 , HX8923/34 , HX6311/K3 , HX9394/92 , HX9398/20 , HX6762/35 , HX6971/59 , HX6721/35 , HX9312/04 , HX6971/33 , CP0473/01 , HX6232/20 , HX6942/14 , HX6341/02 , HX3212/04 , HX6392/02 , HX9342/09 , HX9394/40 , HX6231/12 , HX9382/09 , HX6201/15 , HX9142/31 , HX9182/32 , HX6231/08 , HX6361/02 , HX9342/02 , HX9142/10 , HX6341/07 , HX6322/04 , HX9352/30 , HX3212/24 , HX3212/15 , HX6238/10 , HX8911/02 , HX8982/02 , HX9112/12 , HX9172/14 , HX9372/04 , HX6972/35 , HX6972/03 , HX6921/06 , HX6512/45 , CP0471/01 , HX6321/03 , HX6321/02 , HX6232/02 , HX6632/15 , HX6601/03 , HX6631/01 , HX6732/42 , HX9332/34 , HX6512/02 , HX6762/43 , HX9334/34 , HX6231/01 , HX9362/67 , HX6712/43 , HX6733/43 , HX6732/43 , HX6973/53 , CP0472/01 , HX6973/54 , HX9333/24 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX6511/33 , HX6733/33 , CP0467/01 , HX9352/05 , HX9112/02 , HX9172/10 , HX6711/02 , HX6902/02 , HX6730/02 , HX5350/02 , HX9182/10 , HX9322/12 , HX9382/04 , HX9332/05 , HX9332/12 , HX9332/03 , HX9332/04 , HX6901/99 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6732/33 , HX6995/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6730/33 , HX6932/34 , HX6972/34 , HX6986/03 , HX6781/02 , HX6992/10 , HX6781/09 , HX6982/17 , HX6982/19 , HX6511/50 , HX6731/02 , HX6732/02 , HX5581/02 , HX6932/10 , HX6982/10 , HX6942/04 , HX5752/02 . Klik hier om meer artikelnummers te zien Klik hier om minder artikelnummers te tonen

    Veelgestelde vragen

    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning

    Meld je aan en ontvang:

    Een welkomstgeschenk van €10 korting

     

    Exclusieve kortingen en vroege toegang tot aanbiedingen

     

    Updates over Philips innovaties en tips voor een gezonde levensstijl

    Meld je aan en ontvang:

    *
    Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
    Wat betekent dit?

    Ontdek Mijn Philips

    Krijg garantie op producten

    Krijg eenvoudig toegang tot product ondersteuning

    Kom in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen

    Registreren
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.