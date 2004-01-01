Welke opzetborstel past op mijn Sonicare tandenborstel?
Gepubliceerd op 28 augustus 2024
Er zijn drie verschillende typen Sonicare-opzetborstels. Welke opzetborstel op uw tandenborstel past, is afhankelijk van het model dat u hebt.
De opklikbare opzetborstel is de standaardopzetborstel en past op de meeste van onze oplaadbare Sonicare-tandenborstels.
Onze oudere Essence-modellen hebben een grotere, opschroefbare opzetborstel.
De Philips One- en Philips One for Kids-opzetborstels zijn alleen compatibel met de Philips One en Philips One for Kids.
Opklikbare opzetborstel
Vast te draaien opzetborstel
Philips One-opzetborstel
Philips One-opzetborstels zijn ook opklikbaar. Ze mogen echter alleen worden gebruikt met de Philips One-tandenborstel.
Smart-opzetborstels
Smart-opzetborstels laten uw tandenborstel weten welke opzetborstel u gebruikt. De tandenborstel kiest vervolgens de optimale modus en intensiteit. U kunt Smart-opzetborstels herkennen aan het Smart-pictogram aan de onderkant van de opzetborstel.
