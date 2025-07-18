Hoe wijzig ik de intensiteitsinstellingen van mijn Sonicare-tandenborstel?
De intensiteit wijzigen op de Sonicare Prestige 9900
Uw tandenborstel is standaard ingesteld op hoge intensiteit. Dit is de derde en grootste van de drie indicatielampjes.
-
Het middelste indicatielampje is voor gemiddelde intensiteit.
-
Het onderste indicatielampje is voor lage intensiteit.
U kunt de instelling tijdens de poetsbeurt wijzigen door op de intensiteitslampjes te drukken of met de Sonicare-app.
De intensiteit wijzigen op de DiamondClean Smart
De intensiteit wijzigen met de aan-uitknop
De intensiteit wijzigen op de FlexCare Platinum
De intensiteit wijzigen met de Sonicare-app (alleen Prestige)
U kunt de intensiteit van uw Sonicare Prestige-tandenborstel ook wijzigen met de Sonicare-app. Dit werkt als volgt:
-
Open de Sonicare-app.
-
Tik in het scherm voor vóór het poetsen op de knop ^ om de tandenborstelinstellingen te openen: Tik op het intensiteitsniveau Laag, Gemiddeld of Hoog in de bovenste helft van het scherm.
-
Op het updatescherm verschijnt een vinkje. Dit geeft aan dat de intensiteit is gewijzigd. Het vinkje wordt ook weergegeven op het handvat.
-
Tik op de pijl < om te beginnen met poetsen op basis van uw nieuwe intensiteit.