Als uw Sonicare-tandenborstel niet aangaat, kunt u het probleem waarschijnlijk niet oplossen door de batterij te vervangen. U kunt hier een online garantieaanvraag indienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen of hier contact met ons opnemen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.

De ingebouwde oplaadbare batterij kan worden verwijderd. Instructies voor het verwijderen van de batterij vindt u hier onder ‘Handleidingen en documentatie voor uw product’. Als u niet vertrouwd bent met het demonteren van elektronische apparatuur, raden wij u aan professionele hulp te zoeken bij uw plaatselijke elektronicawinkel.

Wij raden u af de batterij zelf te vervangen, omdat dit het risico op brand of andere mogelijke veiligheidsrisico's kan vergroten.

Opmerking: Als u de tandenborstel openmaakt, vervalt de garantie van het product.