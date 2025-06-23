Door uw tandenborstel en opzetborstels regelmatig schoon te maken, gaan ze langer mee en werken ze beter. Maak uw tandenborstel na gebruik schoon door uw opzetborstel en de borstelharen schoon te spoelen. Maak het handvat schoon met een vochtige doek.
U kunt uw opzetborstel dagelijks reinigen met de Philips Sonicare UV-reiniger voor opzetborstels, die 99% van alle bacteriën van uw opzetborstels verwijdert.
We raden u aan om elke week een grondige schoonmaaksessie uit te voeren. Volg de eenvoudige stappen hieronder:
Gebruik nooit een vaatwasmachine om uw tandenborstel, opzetborstels en oplader schoon te maken. Gebruik geen scherpe voorwerpen op de rubberen afdichting of knoppen om schade te voorkomen.
