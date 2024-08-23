Philips-ondersteuning Mijn Sonicare-tandenborstel maakt een hard geluid

Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.

Als uw tandenborstel een hard geluid maakt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.



Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende. U kunt ook de onderstaande video bekijken om het probleem op te lossen.

1. Wennen aan een elektrische tandenborstel Sonicare-tandenborstels maken gebruik van krachtige trillingen om uw tanden te reinigen. Het geluid is harder dan een gewone tandenborstel. Als dit is uw eerste elektrische tandenborstel is, kan het enige tijd duren voor u gewend bent aan elektrisch tandenpoetsen.



2. Plaats een opzetborstel op uw tandenborstel. Als u uw tandenborstel inschakelt zonder opzetborstel, maakt deze meer geluid. Zorg er altijd voor dat er een opzetborstel op uw tandenborstel is bevestigd.



3. Plaats de opzetborstel op de juiste manier op het handvat. Als uw tandenborstel abnormaal hard geluid maakt, wordt dat mogelijk veroorzaakt door een losse opzetborstel. Zorg ervoor dat de opzetborstel stevig op het handvat is bevestigd en niet los zit. Er zit een beetje ruimte tussen het handvat en de opzetborstel omdat dit nodig is voor de vibratie.

4. Vervang de opzetborstel. Het kan ook aangeven dat uw opzetborstel versleten is. Wij raden u aan de opzetborstel elke drie maanden te vervangen. U kunt een nieuwe opzetborstel kopen in onze onlinewinkel. 5. Achterhaal waar het geluid vandaan komt. Probeer de volgende stappen:

Stap 1: Haal de opzetborstel van het handvat.

Stap 2: Schakel uw tandenborstel in.



Maakt uw tandenborstel nog steeds een hard of abnormaal geluid? Ja: uw tandenborstel is kapot. Wij raden u aan om online reparatie of vervanging aan te vragen.

Nee: Als het geluid is verdwenen, is uw opzetborstel defect of versleten. U moet uw opzetborstel vervangen door een nieuwe. Hebt u nog steeds problemen met uw tandenborstel? Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie voor uw tandenborstel aan te vragen.