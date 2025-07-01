ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Hoe herstel ik mijn poetsreeks in de Sonicare For Kids-app?

In sommige situaties is het mogelijk om een poetsreeks te herstellen in de Sonicare For Kids-app. 

  1. Selecteer het profiel van het kind in de app.
  2. Selecteer de kalenderknop aan de linkerkant van het scherm.
  3. Selecteer de optie "Mijn agenda".
  4. Klik op de zon en/of de maan, afhankelijk van wat ontbreekt, zodat er een groen vinkje naast de dag verschijnt. U zou een geel pictogram moeten zien waar de rode 'X' stond.
  5. Ga naar het dashboard voor ouders.
  6. Klik op de gele halve cirkels. Deze staan voor de ochtend- en avondsessies waar om punten werd gevraagd. Selecteer het groene vinkje.
  7. Zo krijgt u punten voor de eerder gemiste sessies en worden eventuele poetsreeksen hersteld!

Als u nog steeds problemen hebt met de Sonicare For Kids-app, neemt u rechtstreeks contact met ons op via Contact opnemen met Philips-ondersteuning | Philips.

 

 



 

Kalender Sonicare For Kids-app

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX6600/52, HX6600/11, HX6600/12. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning