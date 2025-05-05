Philips-ondersteuning

Hoe verbind ik mijn tandenborstel met de Sonicare-app?

Om uw Philips Sonicare Bluetooth-tandenborstel te verbinden met de Sonicare-app, moet u ervoor zorgen dat uw tandenborstel en telefoon zijn gekoppeld via Bluetooth. Als u de app voor de eerste keer gebruikt, moet u uw tandenborstel koppelen. Volg de instructies in de app.



Zodra uw tandenborstel is gekoppeld met de app, maakt die verbinding en wordt die gesynchroniseerd wanneer de tandenborstel wordt ingeschakeld. Uw telefoon moet in de buurt zijn met Bluetooth ingeschakeld en de app geopend.

