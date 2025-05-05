Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    Philips-ondersteuning

    Hoe verbind ik mijn tandenborstel met de Sonicare-app?

    Gepubliceerd op 05 May 2025
    Om uw Philips Sonicare Bluetooth-tandenborstel te verbinden met de Sonicare-app, moet u ervoor zorgen dat uw tandenborstel en telefoon zijn gekoppeld via Bluetooth. Als u de app voor de eerste keer gebruikt, moet u uw tandenborstel koppelen. Volg de instructies in de app.
     
    Zodra uw tandenborstel is gekoppeld met de app, maakt die verbinding en wordt die gesynchroniseerd wanneer de tandenborstel wordt ingeschakeld. Uw telefoon moet in de buurt zijn met Bluetooth ingeschakeld en de app geopend.
     
    De bovenstaande informatie geldt ook voor de Sonicare For Kids-app. Bekijk de onderstaande video voor meer informatie.
     
    Play Pause
    Andere nuttige links

    Hulp nodig bij uw product?

    Hebt u een andere vraag?

    Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

    Startpagina voor ondersteuning
    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.