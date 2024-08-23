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Philips-ondersteuning

Mijn Sonicare-tandenborstel trilt te krachtig

Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen.  Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.

Sonicare-tandenborstels maken gebruik van krachtige trillingen om uw tanden te reinigen. Als dit is uw eerste elektrische tandenborstel is, kan het enige tijd duren voor u gewend bent aan de trillingen. Probeer de volgende tips!

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HX3689/43 , HX3689/44 , HX3792/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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