Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet

Een niet volledig opgeladen batterij van de tandenborstel heeft mogelijk meer vermogen nodig om de tandenborstel te laten trillen. We raden u aan het apparaat ten minste 24 uur op te laden. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, kunt u uw tandenborstel altijd op de oplader laten staan.



Als u uw tandenborstel een maand of langer niet hebt gebruikt, is de batterij mogelijk leeg. Plaats het handvat op de oplader. De batterij wordt opgeladen, maar het kan enkele minuten duren voordat de batterij-indicator gaat branden. Wij raden u aan uw tandenborstel ten minste 24 uur op te laden.

