Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet

Als uw tandenborstel niet trilt of niet wordt ingeschakeld, kunnen de onderstaande tips voor probleemoplossing u helpen een oplossing te vinden.
Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.
Tandpastaresten kunnen zich ophopen rond de aan-uitknop. De resten zorgen ervoor dat de aan-uitknop vast komt te zitten en het apparaat niet kan worden ingeschakeld. Wij raden u aan de aan-uitknop en het gebied eromheen schoon te maken met een licht vochtige doek.
Een niet volledig opgeladen batterij van de tandenborstel heeft mogelijk meer vermogen nodig om de tandenborstel te laten trillen. We raden u aan het apparaat ten minste 24 uur op te laden. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, kunt u uw tandenborstel altijd op de oplader laten staan.
Als u uw tandenborstel een maand of langer niet hebt gebruikt, is de batterij mogelijk leeg. Plaats het handvat op de oplader. De batterij wordt opgeladen, maar het kan enkele minuten duren voordat de batterij-indicator gaat branden. Wij raden u aan uw tandenborstel ten minste 24 uur op te laden.
Probeer uw tandenborstel volledig op te laden via een ander stopcontact. Een defecte voedingsbron die is aangesloten op uw oplader kan ervoor zorgen dat uw tandenborstel niet wordt opgeladen. In sommige landen is het stopcontact in de badkamer voorzien van een veiligheidsvoorziening die de stroombron uitschakelt. Controleer of het stopcontact werkt voordat u uw tandenborstel oplaadt.
Als uw tandenborstel wordt ingeschakeld en de batterijlampjes branden, maar er geen trillingen zijn, is uw tandenborstel vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan om online reparatie of vervanging aan te vragen.
Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij adviseren u contact met ons op te nemen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HX6600/52 , HX6500/03 , HX6500/33 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›