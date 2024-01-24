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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX6322/04
HX6340
Ingebouwde Bluetooth®
Coaching-app
2 opzetborstels
2 poetsstanden
Interactief plezier en Philips Sonicare-technologie
Met de Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app kunnen kinderen leren hoe ze goed zelfstandig kunnen poetsen. De app synchroniseert met de sonische tandenborstel van uw kind via Bluetooth, laat de juiste poetstechieken zien en volgt de prestaties. Kinderen kunnen zien hoe goed ze poetsen en fantastische beloningen verdienen. Educatief en effectief; 98% van de ondervraagde ouders geeft aan dat het gemakkelijker is om de kinderen langer en beter te laten poetsen. Het is een leuke manier om kinderen goede mondverzorgingsgewoonten te laten ontwikkelen waar ze hun leven lang van profiteren.
Onze Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app zorgen ervoor dat poetsen leuk is. De hoofdrolspeler van de app is de schattige Sparkly, die graag schone tanden wil. Kinderen richten zich op Sparkly en ondertussen zorgt de poetscoach ervoor dat ze langer en beter poetsen. Hoe beter uw kind poetst, hoe blijer Sparkly wordt en elke succesvolle poetsbeurt wordt beloond. Kinderen kunnen accessoires ontgrendelen om Sparkly een persoonlijk tintje te geven of voedsel winnen voor Sparkly, die graag gezond eet. Ouders kunnen zelfs kiezen welke beloningen door de app worden uitgedeeld.
4.3
van 5
571
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Hlodowka
24/01/2024
België
Geverifieerde koper
Aanbevolen
Erg tevreden, werk nog steeds goed. Aanraden voor kleine kinderen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Emma V.
03/01/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Eindelijk leuk tandenpoetsen
Stille tandenborstel en een leuke app. Voor mijn kind is tandenpoetsen eindelijk leuk geworden.
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Jbdv
22/04/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Leuke, goede tandenborstel!
Hartstikke leuk ding. Werk goed en leuk met de app. Stickers die erbij zitten om de tandenborstel blijven niet echt lekker plakken maar verder niks te klagen 🙃
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
van de ondervraagde ouders ten opzichte van alleen poetsen met een tandenborstel
dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag
enquête onder kinderen van 4-10 door mondhygiënisten in de VS