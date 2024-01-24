ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
  • Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen

Philips Sonicare For KidsSonische, elektrische tandenborstel

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Aqua
Aqua
Groen
Groen
Paars
Paars
Roze
Roze
Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen
Houd de aandacht van uw kinderen erbij terwijl ze leren poetsen. De Philips Sonicare For Kids-tandenborstel met Bluetooth heeft een leuke app die kinderen helpt om beter en langer te poetsen. Kinderen leren op een leuke manier poetstechnieken die ze hun leven lang zullen gebruiken.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Een spannend begin van een leven lang goed poetsen

Interactief sonisch vermogen. Meer plezier, beter poetsen

  • Ingebouwde Bluetooth®

  • Coaching-app

  • 2 opzetborstels

  • 2 poetsstanden

De interactieve app helpt kinderen enthousiast te poetsen

De interactieve app helpt kinderen enthousiast te poetsen

Interactief plezier en Philips Sonicare-technologie

98% zegt dat het gemakkelijker is om kinderen langer en beter te laten poetsen*

98% zegt dat het gemakkelijker is om kinderen langer en beter te laten poetsen*

Met de Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app kunnen kinderen leren hoe ze goed zelfstandig kunnen poetsen. De app synchroniseert met de sonische tandenborstel van uw kind via Bluetooth, laat de juiste poetstechieken zien en volgt de prestaties. Kinderen kunnen zien hoe goed ze poetsen en fantastische beloningen verdienen. Educatief en effectief; 98% van de ondervraagde ouders geeft aan dat het gemakkelijker is om de kinderen langer en beter te laten poetsen. Het is een leuke manier om kinderen goede mondverzorgingsgewoonten te laten ontwikkelen waar ze hun leven lang van profiteren.

Fantastische beloningen voor geslaagde poetsbeurten

Fantastische beloningen voor geslaagde poetsbeurten

Onze Philips Sonicare For Kids-tandenborstel en app zorgen ervoor dat poetsen leuk is. De hoofdrolspeler van de app is de schattige Sparkly, die graag schone tanden wil. Kinderen richten zich op Sparkly en ondertussen zorgt de poetscoach ervoor dat ze langer en beter poetsen. Hoe beter uw kind poetst, hoe blijer Sparkly wordt en elke succesvolle poetsbeurt wordt beloond. Kinderen kunnen accessoires ontgrendelen om Sparkly een persoonlijk tintje te geven of voedsel winnen voor Sparkly, die graag gezond eet. Ouders kunnen zelfs kiezen welke beloningen door de app worden uitgedeeld.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

571

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

24/01/2024

België

België

Geverifieerde koper

Aanbevolen

Erg tevreden, werk nog steeds goed. Aanraden voor kleine kinderen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel

03/01/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Eindelijk leuk tandenpoetsen

Stille tandenborstel en een leuke app. Voor mijn kind is tandenpoetsen eindelijk leuk geworden.

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/12 Sonische, elektrische tandenborstel

22/04/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Leuke, goede tandenborstel!

Hartstikke leuk ding. Werk goed en leuk met de app. Stickers die erbij zitten om de tandenborstel blijven niet echt lekker plakken maar verder niks te klagen 🙃

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6322/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. van de ondervraagde ouders ten opzichte van alleen poetsen met een tandenborstel

  2. dan een handtandenborstel

  3. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag

  4. enquête onder kinderen van 4-10 door mondhygiënisten in de VS