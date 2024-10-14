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  • Compact. Image gigantesque !
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Screeneo UL5 SmartProjecteur domestique

SCN355/INT

3.1

| (8) Avis

Compact. Image gigantesque !

Placé à seulement quelques centimètres d'un mur, le projecteur Screeneo UL5 Smart à technologie triple laser de projection ultra-courte portée produit une image Full HD et des couleurs précises avec HDR10 et REC2020, le tout jusqu'à 120" (305 cm)*. Applications préchargées. Wi-Fi Dual Band et Bluetooth®.

Voir tous les avantages

Compact. Image gigantesque !

  • Écran de 100" (254 cm) à portée ultra-courte

  • Full HD avec 108 % REC2020

  • Système LuminOS, applications intégrées

  • Ultra-compact

Son des haut-parleurs stéréo

Son des haut-parleurs stéréo

Améliorez votre expérience visuelle avec les deux haut-parleurs 3 W intégrés du Screeneo UL5 Smart. Leur sortie audio équilibrée sublime le visionnage pour profiter d'un divertissement complet. Envie d'un son plus puissant ? Il vous suffit de connecter vos haut-parleurs Bluetooth® externes au Screeneo UL5 Smart !

Connectivité polyvalente

Connectivité polyvalente

Profitez de toute la puissance d'une connectivité polyvalente avec le Screeneo UL5 Smart. Ses ports HDMI 2.1, USB-A et USB-C facilitent la connexion aux autres appareils : consoles de jeux, Apple TV ou récepteurs satellite. Utilisez le port d'alimentation USB-A pour connecter votre Amazon Fire Stick en toute simplicité. De plus, le port USB-C alimente votre projecteur et permet une connexion facile aux ordinateurs portables, smartphones ou tablettes. Grâce au Screeneo UL5 Smart et à sa connectivité complète, le divertissement ne connaît plus de limites !

Systèmes LuminOS avec applications

Systèmes LuminOS avec applications

Plongez dans l'univers du divertissement sans limite avec le Screeneo UL5 Smart, équipé de notre système avancé LuminOS basé sur Android. Profitez sans attendre : vos applications préférées sont déjà pré-installées sur cet appareil prêt à l'emploi. Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ et bien plus encore ! Le monde du multimédia est à portée de main, le tout avec la facilité et la commodité du Screeneo UL5 Smart.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

8

Avis

3
2

14/10/2024

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Fungerar mycket bra.

Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.

Avantages

Bra bildåtergivning

Contre

Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

22/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

My new screeneo projector

I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good

Contre

None so far

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

19/01/2026

Sverige

Sverige

Lite bättre än bara ok

Bra bild i mörker och helt ok i halvmörkt rum. Klarar inte av dagsljus. Operativsystemet känns ganska enkelt och klumpigt men fungerar. Philips är lite dåliga på att lägga till appar, tex Tv4 play saknas och det tycks inte finnas någon vilja att lägga till denna. Att streama via airplay fungerar endast ibland. Ljudet i enheten är klent och kan endast användas som en nödlösning. Fungerar dock utmärkt och smidigt att koppla till extern ljudkälla via Bluetooth (Bose Soundtouch)

Cet avis concerne le produit Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2025-01-19

Cet avis concerne le produit Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2025-01-19

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Mentions légales

  1. La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.

  2. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. APPLICATIONS : connexion Internet requise. Des frais de données et d'abonnement peuvent s'appliquer. Les applications et l'interface utilisateur peuvent être modifiées sans préavis. L'acceptation des conditions générales et de la politique de confidentialité est requise avant utilisation. Certains services peuvent être visionnés après l'inscription et l'abonnement.