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  • Chargeur portable mince et puissant
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Chargeur USB

DLP9520C/00

Chargeur portable mince et puissant

Grande capacité de 10 000 A avec batterie au lithium-polymère sécuritaire. Recharge rapide PD et QC3.0 USB A et USB C pour recharger votre appareil le plus récent. Sortie de chargement sans fil de 15 W. Peut recharger jusqu’à 4 appareils en même temps, avec affichage numérique du niveau de puissance.

Voir tous les avantages

avec un ensemble d'alimentation de secours portable

Chargeur portable mince et puissant

  • 10 000 mAh

  • Ports de chargement USB A et USB C

  • Chargement sans fil Qi

  • QC 3.0 et PD

Charge rapide sans fil 15 W

Chargez votre mobile avec la fonction de charge rapide sans fil 15 W.

Technologie sans fil Qi

La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.

Écran LCD indiquant le niveau de charge

Écran LCD indiquant le niveau de charge

Spécificités Techniques

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