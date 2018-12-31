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        Câble USB-A > USB-C

        DLC6541AB/00

        Câble haut de gamme USB-A > USB-C

        Câble haut de gamme de 1 m, plus pratique pour charger des appareils compatibles micro-USB

        Voir tous les avantages

        Gaine silicone

        Câble haut de gamme USB-A > USB-C

        • Synchronisation et charge

        • 1 m

        • Noir

        Prend en charge le transfert de données USB 2.0

        Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s

        Design de câble flexible et durable

        Design de câble avec gaine en plastique pour plus de durabilité et de robustesse.

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