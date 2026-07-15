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  • Batterie externe puissante
  • Batterie externe puissante
  • Batterie externe puissante
  • Batterie externe puissante

Batterie externe USB

DLP7721C/00

3.2
| (5) Avis
Batterie externe puissante
Grande capacité de 20 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 20 W ou via le port USB-A QC 3.0 d'une puissance en sortie maximale de 18 W.
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avec un bloc d'alimentation portable de secours

Batterie externe puissante

  • 20 000 mAh

  • 3 ports de charge USB

  • QC 3.0 et PD 3.0

  • PPS

Les 3 ports USB chargent trois appareils simultanément

3 ports USB pour charger trois appareils simultanément

Port de charge USB-C PD 20 W

Équipé d'un port de charge rapide USB-C PD (Power Delivery) 20 W.

USB-A avec charge rapide QC

La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.2

sur 6

5

Avis

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Acheteur vérifié

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Cet avis concerne le produit DLP7721C Batterie externe USB

Cet avis concerne le produit DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Avantages

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Contre

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DLP7721C USB-Powerbank

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