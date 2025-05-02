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  • Batterie externe fine et puissante
  • Batterie externe fine et puissante
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  • Batterie externe fine et puissante

Batterie externe USB

DLP1810CB/00

1
| (3) Avis
Batterie externe fine et puissante
Grande capacité de 10000mAh avec batterie Li-polymère sûre. Fini les tracas lorsque votre téléphone portable est à court de batterie. Charge rapide USB-C 3A et deux ports USB-A pour charger votre appareil dernier cri.
Voir tous les avantages

avec une batterie de secours portable

Batterie externe fine et puissante

  • 10,000 mAh

  • Ports de charge USB A & USB C

  • Batterie Li-polymère

  • Noir

Voyant LED d'alimentation

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Spécificités Techniques

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Notation globale

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1.0

sur 6

3

Avis

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Avantages

Geen

Contre

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Avantages

N.v.t.

Contre

Functioneert niet

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

Cet avis concerne le produit DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

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