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DLM3552/00
Adaptateur Bluetooth avec Auracast™
Restez connecté avec cet adaptateur pour lecteur audio USB-C avec technologie Bluetooth 5.3 et Auracast™. Il est compatible avec Windows, iOS, Android, Playstation, Xbox, et les téléviseurs intelligents. Adaptateur USB-C vers USB-A femelle inclus.
Lecteur audio
Connectivité Bluetooth
Notation globale