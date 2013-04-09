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Niet meer leverbaar
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Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, constante hoge stoomproductie en mogelijkheid om kalkaanslag tegen te gaan met antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!
2100 W
35 g/min stoom
95 g stoomstoot
2100 watt voor constante hoge stoomproductie.
Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Prijzen
4.6
van 5
9
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
tomdeb
09/04/2013
Nederland
Uitstekende stoomstrijkijzer
Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer
Peja
20/05/2012
Nederland
Goed en gunstig geprijst. Makelijk in gebruik
Goed geen ingewikkelde handleiding. Goed gebruik van begrijpelijke symbolePejan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer
Elle
01/11/2013
United Kingdom
It is simple to use
It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Steam iron