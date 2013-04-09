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  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
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Niet meer leverbaar

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2920/02

4.6

| (9) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit praktische en zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, constante hoge stoomproductie en mogelijkheid om kalkaanslag tegen te gaan met antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Bekijk alle voordelen

Strijkijzer met SteamGlide-zoolplaat

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2100 W

  • 35 g/min stoom

  • 95 g stoomstoot

Constante hoge stoomproductie

Constante hoge stoomproductie

2100 watt voor constante hoge stoomproductie.

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min

Continue stoomproductie tot 35 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 95 g voor de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot tot 95 g voor de meest hardnekkige kreuken

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.6

van 5

9

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/04/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stoomstrijkijzer

Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

20/05/2012

Nederland

Nederland

Goed en gunstig geprijst. Makelijk in gebruik

Goed geen ingewikkelde handleiding. Goed gebruik van begrijpelijke symbolePejan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is simple to use

It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerLife GC2920/02 Steam iron

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