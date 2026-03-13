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PowerLife Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2920/02

PowerLife Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Quick start guide Philips PowerLife Steam iron

  • PDF bestand, 3.5 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2920/02 - English (US)

  • PDF bestand, 1.1 MB
  • 13 March 2026

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