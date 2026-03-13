Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Strijkijzers
Alle series
PowerLife Stoomstrijkijzer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC2920/02
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Quick start guide Philips PowerLife Steam iron
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2920/02 - English (US)
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
Hoe kan ik de zoolplaat van het Philips-stoomstrijkijzer/-droogstrijkijzer reinigen?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Mijn Philips-strijkijzer sist wanneer ik het op zijn achterkant plaats
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.