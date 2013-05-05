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Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2920/02

4.6

| (9) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et sa pastille anticalcaire, ce fer Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Fer avec semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 100 W

  • Débit vapeur 35 g/min

  • Effet pressing 95 g

Haut débit vapeur continu

Haut débit vapeur continu

Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 95 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Effet pressing jusqu'à 95 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

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4.6

sur 6

9

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

05/05/2013

België

België

Pour moi, ce produit est quasi parfait.

Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is simple to use

It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Steam iron

09/04/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stoomstrijkijzer

Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer

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