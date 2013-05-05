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Arrêté
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un haut débit vapeur continu et sa pastille anticalcaire, ce fer Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !
2 100 W
Débit vapeur 35 g/min
Effet pressing 95 g
Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.
Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses
4.6
sur 6
9
Avis
100%
recommandent ce produit
Flore28
05/05/2013
België
Pour moi, ce produit est quasi parfait.
Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
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Elle
01/11/2013
United Kingdom
It is simple to use
It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
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tomdeb
09/04/2013
Nederland
Uitstekende stoomstrijkijzer
Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer