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Alle series

  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd

AzurStoomstrijkijzer

GC4556/20

1 Prijs

Stoomprestaties, gegarandeerd
Dankzij ons innovatieve design worden de kalkdeeltjes eenvoudig afgebroken en worden ze automatisch verzameld in het uitneembare kalkreservoir. De kalk kan gemakkelijk in minder dan 15 seconden worden weggespoeld en dit zorgt voor geweldige resultaten op de lange termijn.
Bekijk alle voordelen

Met ons verbeterde Quick Calc Release-systeem

Stoomprestaties, gegarandeerd

  • 50 g/min continue stoom

  • Stoomstoot 220g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

Stoomstoot tot 220 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 220 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

2500 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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