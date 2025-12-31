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GC4556/20
50 g/min continue stoom
Stoomstoot 220g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
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