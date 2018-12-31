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GC4556/20
Débit de vapeur continu 50 g/min
Effet pressing 220 g
Semelle SteamGlide Plus
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses
Notation globale