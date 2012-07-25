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Niet meer leverbaar
Dankzij de extra grote waterinlaat kunt u het waterreservoir snel en eenvoudig bijvullen. Dit duurt slechts enkele seconden en u loopt niet het risico overal water te morsen!
Met het extra lange snoer van 3 m van de EasyCare komt u gemakkelijk bij de randen van de strijkplank en zelfs verder!
Dankzij de extra duidelijke indicator van het Philips-strijkijzer is het waterniveau altijd goed zichtbaar, zodat u in één oogopslag weet of er nog voldoende water in het reservoir zit.
Prijzen
3.7
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
GaryB59
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3220 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3220 Steam iron
Twanger
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3220 Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3220 Steam iron
Spoul
21/10/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Μεγάλη αντοχή
Το έχει η μητέρα μου πάνω από 10 χρόνια και ακόμα λειτουργεί καλά. Μικρό θεματάκι με την δημιουργία αλάτων και καθαρισμού.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3220/02 Steam Iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3220/02 Steam Iron