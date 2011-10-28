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Arrêté

Fer vapeur

GC3220

3.7
| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

1 récompense

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EasyCare, avoir l'air impeccable est un jeu d'enfants !
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Grand réservoir d'eau pour un remplissage rapide et facile.

Grand réservoir d'eau pour un remplissage rapide et facile.

L'orifice de remplissage extralarge permet d'ajouter de l'eau en toute simplicité. Vous pouvez désormais remplir le réservoir en quelques secondes, sans risque d'éclaboussures.

Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité

Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité

Avec le cordon ultralong de 3 mètres de l'EasyCare, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !

Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

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Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.

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3.7

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

5
3
1

28/10/2011

France

France

tres bon rasoir

facile à utiliser et surtout à entretenir. Pourrais être livré avec une trousee de transport. les grilles se defont trop facilement lors de l'ouverture

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3220 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3220 Fer vapeur

16/10/2011

France

France

Très bien

Le modèle est performant et élégant. J'espère qu'il le sera longtemps.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3220 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3220 Fer vapeur

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Μεγάλη αντοχή

Το έχει η μητέρα μου πάνω από 10 χρόνια και ακόμα λειτουργεί καλά. Μικρό θεματάκι με την δημιουργία αλάτων και καθαρισμού.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3220/02 Steam Iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3220/02 Steam Iron

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