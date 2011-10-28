Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
L'orifice de remplissage extralarge permet d'ajouter de l'eau en toute simplicité. Vous pouvez désormais remplir le réservoir en quelques secondes, sans risque d'éclaboussures.
Avec le cordon ultralong de 3 mètres de l'EasyCare, vous atteignez facilement les bords de la planche à repasser, et même plus !
Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau d'eau disponible en un clin d'œil.
Récompenses
3.7
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
JF68
28/10/2011
France
tres bon rasoir
facile à utiliser et surtout à entretenir. Pourrais être livré avec une trousee de transport. les grilles se defont trop facilement lors de l'ouverture
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC3220 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC3220 Fer vapeur
alper
16/10/2011
France
Très bien
Le modèle est performant et élégant. J'espère qu'il le sera longtemps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC3220 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC3220 Fer vapeur
Spoul
21/10/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Μεγάλη αντοχή
Το έχει η μητέρα μου πάνω από 10 χρόνια και ακόμα λειτουργεί καλά. Μικρό θεματάκι με την δημιουργία αλάτων και καθαρισμού.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC3220/02 Steam Iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC3220/02 Steam Iron