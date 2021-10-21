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  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd
  • Stoomprestaties, gegarandeerd

Niet meer leverbaar

AzurStoomstrijkijzer

GC4537/80

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Stoomprestaties, gegarandeerd
Dankzij ons innovatieve design worden de kalkdeeltjes eenvoudig afgebroken en worden ze automatisch verzameld in het uitneembare kalkreservoir. De kalk kan gemakkelijk in minder dan 15 seconden worden weggespoeld en dit zorgt voor geweldige resultaten op de lange termijn.
Bekijk alle voordelen

Met ons verbeterde Quick Calc Release-systeem

Stoomprestaties, gegarandeerd

  • 45 g/min continue stoom

  • Stoomstoot 200 g

  • SteamGlide-zoolplaat

Quick Calc Release-systeem voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer

Quick Calc Release-systeem voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer

Quick Calc Release voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties

Stoomstoot tot 200 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 200 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen

2400 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

2400 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εύκολο στη χρήση!

Πολύ βολικό ατμοσίδερο λόγω του μεγέθους του. Κατάλληλο για όσους έχουν όγκο σιδερώματος και δε θέλουν να πιαστεί το χέρι τους! Αγαπημένη λειτουργία είναι η eco γιατί εξοικονομώ χρήματα νερό!

Voordelen

Ελαφρύ, επιλογές λειτουργίας ατμού

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο

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