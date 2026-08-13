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Niet meer leverbaar
GC4340
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
De unieke stoomtip combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale stoomsleuven in de top, om de kleinste en moeilijkst bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.
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