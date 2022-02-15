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Niet meer leverbaar
45 g/min continue stoom
Stoomstoot van 200 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Sterke en consistente stoomproductie waardoor meer stoom in stof doordringt om kreuken sneller te verwijderen.
Prijzen
4.5
van 5
17
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Doméstico
15/02/2022
Portugal
EXCELENTE QUALIDADE
Recomendo vivamente; excelente qualidade vs custo. Excelente
Voordelen
Qualidade
Nadelen
Nada a apontar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4543/30 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4543/30 Ferro a vapor
azur 21
01/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Εξαιρετικο προιον.
Πολυ καλο σιδερομα .Η πλακα δεν κολαει καθολου στα ρουχα.Δυνατος ατμος.
Voordelen
Ευκολο .σιδερομα
Nadelen
Δεν υπαρχει καποιο μειον.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
elen08
29/10/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Εξαιρετικό
Εξαιρετικό σίδερο σε λίγα λεπτά έχεις τελειώσει. Το συστήνω σε όλους.
Deze review is gemaakt voor Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
Deze review is gemaakt voor Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο