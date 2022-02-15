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Arrêté
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 200 g
Semelle SteamGlide Plus
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.
Le débit de vapeur puissant et régulier envoie plus de vapeur au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.
Récompenses
4.5
sur 6
17
Avis
93%
recommandent ce produit
Doméstico
15/02/2022
Portugal
EXCELENTE QUALIDADE
Recomendo vivamente; excelente qualidade vs custo. Excelente
Avantages
Qualidade
Contre
Nada a apontar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4543/30 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4543/30 Ferro a vapor
azur 21
01/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Εξαιρετικο προιον.
Πολυ καλο σιδερομα .Η πλακα δεν κολαει καθολου στα ρουχα.Δυνατος ατμος.
Avantages
Ευκολο .σιδερομα
Contre
Δεν υπαρχει καποιο μειον.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
elen08
29/10/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Εξαιρετικό
Εξαιρετικό σίδερο σε λίγα λεπτά έχεις τελειώσει. Το συστήνω σε όλους.
Cet avis concerne le produit Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
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