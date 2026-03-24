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Azur Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

AzurStoomstrijkijzer

GC4541/20

Azur Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF bestand, 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4541/20 - English (US)

  • PDF bestand, 956.3 kB
  • 13 March 2026

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