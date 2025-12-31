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Niet meer leverbaar
GC2982/30
35 g/min. stoom; stoomstoot van 130 g
SteamGlide-zoolplaat
Antikalk
2300 watt
Continue stoom tot 35 g/min. voor gladdere strijkresultaten.
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
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