Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Het Philips PowerLife Plus-stoomstrijkijzer geeft elke keer weer geweldige resultaten en laat u nooit in de steek dankzij de nieuwe SteamGlide-zoolplaat, continu hoge stoomproductie, handige Calc Clean-functie voor langdurige stoom en extra stabiele hielsteun.