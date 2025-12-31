ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Niet meer leverbaar

PowerLife PlusStoomstrijkijzer

GC2982/30

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Het Philips PowerLife Plus-stoomstrijkijzer geeft elke keer weer geweldige resultaten en laat u nooit in de steek dankzij de nieuwe SteamGlide-zoolplaat, continu hoge stoomproductie, handige Calc Clean-functie voor langdurige stoom en extra stabiele hielsteun.
Bekijk alle voordelen

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 35 g/min. stoom; stoomstoot van 130 g

  • SteamGlide-zoolplaat

  • Antikalk

  • 2300 watt

Continue stoom tot 35 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoom tot 35 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoom tot 35 g/min. voor gladdere strijkresultaten.

Stoomstoot van 130 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Stoomstoot van 130 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.