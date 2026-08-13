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Niet meer leverbaar
GC3230/02
Dankzij de extra grote waterinlaat kunt u het waterreservoir snel en eenvoudig bijvullen. Dit duurt slechts enkele seconden en u loopt niet het risico overal water te morsen!
Met het extra lange snoer van 3 m van de EasyCare komt u gemakkelijk bij de randen van de strijkplank en zelfs verder!
Dankzij de extra duidelijke indicator van het Philips-strijkijzer is het waterniveau altijd goed zichtbaar, zodat u in één oogopslag weet of er nog voldoende water in het reservoir zit.
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