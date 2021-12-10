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  • Eenvoudig en effectief
  • Eenvoudig en effectief
  • Eenvoudig en effectief
  • Eenvoudig en effectief
  • Eenvoudig en effectief
  • Eenvoudig en effectief
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Niet meer leverbaar

EasySpeedStoomstrijkijzer

GC1740/20

4.7
| (94) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan

1 Prijs

Eenvoudig en effectief
Met het EasySpeed strijkijzer strijkt u nog gemakkelijker en effectiever. Het strijkijzer produceert een grote hoeveelheid stoom waarmee hardnekkige kreukels worden verwijderd, heeft een niet-plakkende zoolplaat zodat het makkelijk over alle stoffen glijdt, en een Calc Clean-functie voor langdurig goede prestaties.
Bekijk alle voordelen

4 stoominstellingen voor betere strijkresultaten

Eenvoudig en effectief

  • Stoomstoot tot 90 g

  • Niet-plakkende zoolplaat

  • Antikalk

Bredere opening voor eenvoudig bijvullen*

Bredere opening voor eenvoudig bijvullen*

Waterreservoir van 220 ml voor lange strijkbeurten

Waterreservoir van 220 ml voor lange strijkbeurten

Minder vaak bijvullen dankzij het extra grote waterreservoir van 220 ml, dus u strijkt meer kleren in één enkele beurt.

Niet-plakkende zoolplaat glijdt soepel over alle stoffen

Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed over alle stoffen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.7

van 5

94

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

3
2

10/12/2021

Portugal

Portugal

Prático e fácil de usar

É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.

Voordelen

Leve, prático, fácil de utilizar

Nadelen

Reservatório de água poderia ser maior

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

08/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro perfeito

O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.

Voordelen

Simplicidade

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

07/12/2021

Portugal

Portugal

Philips-medewerker

Produto de qualidade

[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.

Voordelen

Super prático e fácil de usar

Nadelen

Nenhuma

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

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Voorwaarden

  1. Dan de vorige collectie Comfort