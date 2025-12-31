DynamiQ-modus, intelligente stoomafgifte voor perfecte resultaten

De DynamiQ-sensor, de meest geavanceerde bewegingssensor die gebruikt wordt in stoomstrijkijzers, weet precies hoe uw strijkijzer beweegt en wanneer het stilstaat. De DynamiQ-stoommodus geeft automatisch de perfecte hoeveelheid stoom af op het juiste moment voor snellere resultaten. De stoomafgifte start automatisch wanneer het strijkijzer beweegt en stopt wanneer het stilstaat voor ultiem gebruiksgemak en moeiteloos strijken.