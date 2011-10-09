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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830

Niet meer leverbaar

2800 seriesStoomstrijkijzer

GC2830/02

4

| (3) Reviews & awards

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2100 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!

Bekijk alle voordelen

Strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • Bumper

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Constante hoge stoomproductie

Constante hoge stoomproductie

2100 watt voor constante hoge stoomproductie.

Stoomstoot tot 95 g voor de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot tot 95 g voor de meest hardnekkige kreuken

Met de stoomstoot van 95 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.0

van 5

3

Reviews & awards

2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft prima eigenschappen

Grote vulopening dus makkelijk met water te vullen en na gebruik makkelijk het water weg te laten lopen. Strijkt soepel en licht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

16/10/2011

Nederland

Nederland

Handig strijkijzer in gebruik

Strijkijzer werkt prettig en strijkt goed. ben er tevbreden over

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Reliability is a problem

This is the third Philips SteamGlide in 2 years. The previous 2 models were both replaced within the warranty period for electrical problems.

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Steam iron

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Steam iron

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