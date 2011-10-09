Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC2830/02
Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2100 W voor een continue hoge stoomproductie en antikalktabletten biedt pas echt waar voor uw geld!
Bumper
De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
2100 watt voor constante hoge stoomproductie.
Met de stoomstoot van 95 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Prijzen
4.0
van 5
3
Reviews & awards
Johanna2011
09/10/2011
Nederland
Dit product heeft prima eigenschappen
Grote vulopening dus makkelijk met water te vullen en na gebruik makkelijk het water weg te laten lopen. Strijkt soepel en licht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Jenie30
16/10/2011
Nederland
Handig strijkijzer in gebruik
Strijkijzer werkt prettig en strijkt goed. ben er tevbreden over
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Frenchie
02/10/2011
United Kingdom
Reliability is a problem
This is the third Philips SteamGlide in 2 years. The previous 2 models were both replaced within the warranty period for electrical problems.
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Steam iron
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2830 Steam iron