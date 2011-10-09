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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
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Arrêté

2800 seriesFer vapeur

GC2830/02

4

| (3) Avis

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 100 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer vapeur Philips pratique et robuste vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Fer avec nouvelle semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • Protection

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Haut débit vapeur continu

Haut débit vapeur continu

Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.

Jusqu'à 95 g d'effet pressing pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Jusqu'à 95 g d'effet pressing pour éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet pressing 95 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

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4.0

sur 6

3

Avis

2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft prima eigenschappen

Grote vulopening dus makkelijk met water te vullen en na gebruik makkelijk het water weg te laten lopen. Strijkt soepel en licht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

16/10/2011

Nederland

Nederland

Handig strijkijzer in gebruik

Strijkijzer werkt prettig en strijkt goed. ben er tevbreden over

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Reliability is a problem

This is the third Philips SteamGlide in 2 years. The previous 2 models were both replaced within the warranty period for electrical problems.

Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Steam iron

Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Steam iron

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