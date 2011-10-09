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Arrêté
GC2830/02
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 100 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer vapeur Philips pratique et robuste vous offre un excellent rapport qualité-prix !
Protection
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Puissance de 2 100 W pour un débit vapeur continu et élevé.
L'effet pressing 95 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Récompenses
4.0
sur 6
3
Avis
Johanna2011
09/10/2011
Nederland
Dit product heeft prima eigenschappen
Grote vulopening dus makkelijk met water te vullen en na gebruik makkelijk het water weg te laten lopen. Strijkt soepel en licht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Jenie30
16/10/2011
Nederland
Handig strijkijzer in gebruik
Strijkijzer werkt prettig en strijkt goed. ben er tevbreden over
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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Frenchie
02/10/2011
United Kingdom
Reliability is a problem
This is the third Philips SteamGlide in 2 years. The previous 2 models were both replaced within the warranty period for electrical problems.
Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Steam iron
Cet avis concerne le produit 2800 series GC2830 Steam iron