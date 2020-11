Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje

Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde functie voor ontkalken en reinigen, ter bescherming van uw stoomgenerator. U wordt er steeds na ongeveer tien uur strijken middels geluid en een lampje van uw stoomgenerator aan herinnerd om een Calc Clean-proces uit voeren. Dankzij het Calc Clean-reservoir is het proces zeer eenvoudig, en kunt u uw strijkijzer gewoon op het reservoir plaatsen, zodat u deze niet zelf hoeft te dragen. Na het reinigingsproces wordt het vuile water opgevangen in het reservoir. Uw stoomgenerator is nu weer klaar voor gebruik.