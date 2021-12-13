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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
50 g/min continue stoom
Stoomstoot 240 g
SteamGlide Advanced-zoolplaat
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Prijzen
4.8
van 5
97
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
BabJo
13/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Voordelen
Bom preço e excelente desempenho
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
domandrenog
06/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4564/20 Ferro a vapor