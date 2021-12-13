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Arrêté

AzurFer vapeur

GC4564/20

4.8
| (97) Avis | 98% recommandent ce produit

1 récompense

Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.
Voir tous les avantages

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

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  • Débit de vapeur continu 50 g/min

  • Effet pressing 240 g

  • Semelle SteamGlide Advanced

Effet pressing jusqu'à 240 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 240 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables

2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

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4.8

sur 6

97

Avis

98%

recommandent ce produit

3
2

13/12/2021

Portugal

Portugal

Boa relaçao qualidade/preço

Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.

Avantages

Bom preço e excelente desempenho

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4564/20 Ferro a vapor

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente

Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4564/20 Ferro a vapor

29/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente!!!

Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4564/20 Ferro a vapor

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