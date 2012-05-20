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Niet meer leverbaar
100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik
De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreukels. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik omdat er geen stoom verloren gaat.
Automatische uitschakeling
De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijkst bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.
Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.
Prijzen
4.3
van 5
26
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
greta
20/05/2012
België
ben heel content van dit product
Ik had het strijkijzer gekocht op aanraden van men moeder en heb er helemaal geen spijt van, want ben er heel content van.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
MoniqueKruiningen
21/07/2013
Nederland
Goed en praktisch apparaat
Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer
erica67
21/07/2013
Nederland
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer