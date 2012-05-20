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Niet meer leverbaar

EnergyCareStoomstrijkijzer

GC3660/02

4.3

| (26) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreukels. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik omdat er geen stoom verloren gaat.

Bekijk alle voordelen

Stoomstrijkijzer voor zuinigere resultaten

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

  • Automatische uitschakeling

De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijkst bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.3

van 5

26

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

2

20/05/2012

België

België

ben heel content van dit product

Ik had het strijkijzer gekocht op aanraden van men moeder en heb er helemaal geen spijt van, want ben er heel content van.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

21/07/2013

Nederland

Nederland

Goed en praktisch apparaat

Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer

21/07/2013

Nederland

Nederland

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

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