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Arrêté

EnergyCareFer vapeur

GC3660/02

4.3

| (26) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.

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Fer vapeur plus vert

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

  • Fonction Arrêt automatique

La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

La pointe à vapeur unique de ce fer Philips combine une forme effilée de semelle et des fentes allongées à vapeur. Cela permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour des résultats exceptionnels.

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

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4.3

sur 6

26

Avis

92%

recommandent ce produit

2

20/05/2012

België

België

ben heel content van dit product

Ik had het strijkijzer gekocht op aanraden van men moeder en heb er helemaal geen spijt van, want ben er heel content van.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

21/07/2013

Nederland

Nederland

Goed en praktisch apparaat

Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

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21/07/2013

Nederland

Nederland

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

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