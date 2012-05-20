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Arrêté
100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*
La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.
Fonction Arrêt automatique
La pointe à vapeur unique de ce fer Philips combine une forme effilée de semelle et des fentes allongées à vapeur. Cela permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour des résultats exceptionnels.
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Récompenses
4.3
sur 6
26
Avis
92%
recommandent ce produit
greta
20/05/2012
België
ben heel content van dit product
Ik had het strijkijzer gekocht op aanraden van men moeder en heb er helemaal geen spijt van, want ben er heel content van.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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MoniqueKruiningen
21/07/2013
Nederland
Goed en praktisch apparaat
Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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erica67
21/07/2013
Nederland
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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