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Arrêté
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GC3660/02
Arrêté
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
De l'eau s'écoule de la semelle pendant que le fer refroidit ou lorsqu'il a été rangé.
Le revêtement de la semelle est griffé ou usé.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer Philips grésille quand je le place sur son talon
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
Mon fer vapeur Philips ne produit pas de vapeur
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter