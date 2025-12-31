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  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer

Niet meer leverbaar

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4525/30

1 Prijs

Sneller*, gemakkelijker en slimmer
Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, stoomregelaar en T-ionicGlide-zoolplaat.
Bekijk alle voordelen

Effectiever tegen kalk dankzij het kalkreservoir

Sneller*, gemakkelijker en slimmer

  • 50 g/min. stoom; stoomstoot van 200 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

  • 2600 watt

2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties.

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

T-ionicGlide: onze beste vijfsterrenzoolplaat

T-ionicGlide: onze beste vijfsterrenzoolplaat

T-ionicGlide is onze best glijdende, krasbestendige vijfsterrenzoolplaat met geïntegreerde titaniumoxidelaag.

Technische specificaties

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Prijzen

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W