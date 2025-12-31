Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC4525/30
50 g/min. stoom; stoomstoot van 200 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
2600 watt
2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties.
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
T-ionicGlide is onze best glijdende, krasbestendige vijfsterrenzoolplaat met geïntegreerde titaniumoxidelaag.
Prijzen
Recensies
Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W