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Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer
Niet meer leverbaar
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GC4525/30
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EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4525/30 - English (US)
User Manual Philips Azur Performer Plus Steam iron
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
Hoe kan ik de zoolplaat van het Philips-stoomstrijkijzer/-droogstrijkijzer reinigen?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Mijn Philips-strijkijzer sist wanneer ik het op zijn achterkant plaats
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
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