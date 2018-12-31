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Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4525/30

1 récompense

Plus rapide*, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec son collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, son contrôle automatique de la vapeur et sa semelle T-ionicGlide.
Voir tous les avantages

Détartrage plus efficace avec le collecteur de calcaire

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 50 g/min, effet pressing 200 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • 2 600 W

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

T-ionicGlide : notre meilleure semelle 5 étoiles

T-ionicGlide : notre meilleure semelle 5 étoiles

La semelle T-ionicGlide est notre meilleure semelle 5 étoiles avec revêtement en titane, pour une glisse et une résistance aux rayures inégalées.

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  1. Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W