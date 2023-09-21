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5000-serieStoomstrijkijzer

DST5010/10

4.6
| (47) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met krasbestendige SteamGlide Plus-zoolplaat, hoge consistente stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie blijft lang topprestaties leveren.
Bekijk alle voordelen

SteamGlide Plus-zoolplaat gaat 4 keer langer mee*

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • Vermogen van 2400 W

  • 40 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 160 g

  • SteamGlide Plus

2400 W voor snel opwarmen

2400 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Krasbestendige zoolplaat voor goed glijvermogen

Krasbestendige zoolplaat voor goed glijvermogen

Onze speciale SteamGlide Plus-zoolplaat glijdt over elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is krasbestendig en is gemakkelijk schoon te maken.

De druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding komt

De druppelstop voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem kunt u met een gerust hart fijne stoffen op lage temperatuur strijken. U hoeft u zich geen zorgen meer te maken over waterdruppels waardoor vlekken kunnen ontstaan.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.6

van 5

47

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2

21/09/2023

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gutes Gerät

Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.

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Deze review is gemaakt voor 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

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13/04/2021

Deutschland

Deutschland

erstaunliche Performance

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.

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10/04/2021

Deutschland

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Philips-medewerker

Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen

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Voorwaarden

  1. Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips