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Vermogen van 2400 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 160 g
SteamGlide Plus
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.
Onze speciale SteamGlide Plus-zoolplaat glijdt over elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is krasbestendig en is gemakkelijk schoon te maken.
Dankzij het druppelstopsysteem kunt u met een gerust hart fijne stoffen op lage temperatuur strijken. U hoeft u zich geen zorgen meer te maken over waterdruppels waardoor vlekken kunnen ontstaan.
4.6
van 5
47
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Hardy451
21/09/2023
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gutes Gerät
Sehr angenehme Handhabung und effiziente Wirkweise.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Ja, ik raad dit product aan
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Tayyab822
13/04/2021
Deutschland
erstaunliche Performance
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] ich bin sehr zufrieden mit dem produkt. es hat sowohl ein kontinuierliches dampfsystem als auch vertikalen dampf. der große wassertank ermöglicht es, viele kleider zu bügeln, ohne nachzutanken. es ist nicht undicht und hat eine Anti-Kratz-bügelsohle.
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Deze review is gemaakt voor 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
Ja, ik raad dit product aan
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Keeperchen
10/04/2021
Deutschland
Philips-medewerker
Hemden werden mit dem Bügeleisen super glatt!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] [Employee of philipsglobal] Ich habe mich für das Dampfbügeleisen entschieden, da ich zuvor nur ein relativ einfaches hatte, mit dem ich meine Hemden nie ganz glatt bekommen habe. Ich dachte eigentlich, dass es mit dem Dampf komplizierte sein würde zu bügeln, da habe ich mich jedoch geirrt. Von Anfang an und ohne sich groß einzulesen, hat das Bügeleisen gut funktioniert. Meine Hemden sehen jetzt super aus und ich spare dabei dann echt noch Zeit. Ich bin vollends zufrieden und kann das Bügeleisen nur weiterempfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series DST5010/10 Dampfbügeleisen
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Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips