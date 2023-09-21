[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Philips Dampfbügeleisen DST5010/10 ist nicht nur formschön sondern auch in jeder technischen Betrachtung absolut gelungen. Die verwendeten Materialien sind von höchster Qualität und mit Präzision zusammengefügt. Das ist längst nicht selbstverständlich und wer schon einmal ein Billigprodukt in Gebrauch hatte weiß wovon ich spreche. Angefangen bei einem Gewicht von nur ca. 1450 g (befüllt) ist es sehr gut auch bei größeren Bügelbergen zu handeln ohne direkt zu einem Arnold Schwarzenegger zu mutieren. Fas Einfüllen des Wassers ist über die dicht schließende Klappe sehr einfach. Auch ohne Trichter lässt sich das Wasser leicht einfüllen. Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und problemfrei bedienbar. Dabei sind die Auswahlmöglichkeiten der Dampf- und Waärmeeinstellungen anwendungsfreundlich optimiert. Das Stoff-/Wärmestufe-Wählrad ist sehr leichtgänging und verfügt über mehrere Rastpunkte. Es gibt fünf Einstellungen für den Dampfaustritt, wobei eine Position zur Entkalkung dient. Die beiden Knöpfe für einen Dampf- oder Sprühstoß sind daumenfreundlich dimensioniert und leichtgängig. Der Griff des Bügeleisens ist ergonomisch geformt und mit einer sehr guten Haptik für eine durchschnittliche Handgröße optimal handelbar. Die Bügelsohle wartet mit einer sehr guten Beschichtung auf und ist mit 26 Dampfaustrittsöffnungen versehen. Auch optisch schön und symetrisch gestaltet. (Das Auge bügelt halt mit) Der umlaufende Spalt zwischen Bügelsohle und Gerät ist ca. 5 mm hoch und bis zu 14 mm tief. Somit ausreichend viel Platz um selbst bei größeren Knöpfen den Stoff fast vollständig bügeln zu können. Als besonderen Clou bewerte ich den als bewegliche Kugel ausgeführten Stromkabelanschluß am Gerät. Zusammen mit dem flexiblen Kabel ist dies ein weiterer Pluspunkt. Auch hier weise ich gerne auf den Unterschied zu Billigprodukten hin. Beim ersten Gebrauch kam es kurz zu einem Nachtropfen, was eigentlich durch das Anti Drip verhindert werden soll. Beim zweiten Gebrauch gab es aber auch kein Nachtropfen mehr. Als letzten Punkt erwähne ich gerne noch die sehr gut konstruierte Aufstellfläche am hinteren Ende des Gerätes. Das Bügeleisen kann hiermit völlig wackelfrei abgestellt werden. Fazit: Ein rundherum gut durchdachtes Bügeleisen in hoher Qualität, was das Duchqueren der "Bügelhölle" sehr viel angenehmer gestaltet.