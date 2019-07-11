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  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
  • Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
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PerfectCareStoomstrijkijzer

GC3920/20

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen
Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunt u al uw kleding nu in één keer strijken, van jeans tot zijde. Het is de perfecte combinatie van warmte en stoom, zodat u kreuken snel kunt verwijderen zonder risico op schroeiplekken of glimmende plekken.
Bekijk alle voordelen

100% veilig, zelfs op fijne stoffen

Eenvoudiger en sneller zonder temperatuurinstellingen

  • 2500 W

  • 45 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 180 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen nodig

Strijk alles, van jeans tot zijde , zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig. U hoeft de was dus niet meer voor te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Veilig op alle strijkbare kleding, gegarandeerd geen schroeiplekken

Veilig op alle strijkbare kleding, gegarandeerd geen schroeiplekken

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.

2500 W voor snel opwarmen

2500 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

11/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά

Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

21/11/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι πολύ εύχρηστο

Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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