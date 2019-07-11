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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
2500 W
45 g/min continue stoom
Stoomstoot van 180 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Strijk alles, van jeans tot zijde , zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig. U hoeft de was dus niet meer voor te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.
Prijzen
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
mkou
11/07/2019
Ελλάδα
Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά
Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Virginia
21/11/2018
Ελλάδα
Είναι πολύ εύχρηστο
Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο