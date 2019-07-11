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2 500 W
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 180 g
Semelle SteamGlide Plus
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
mkou
11/07/2019
Ελλάδα
Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά
Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Virginia
21/11/2018
Ελλάδα
Είναι πολύ εύχρηστο
Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
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