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Niet meer leverbaar

EnergyCareStoomstrijkijzer

GC3630/02

3.5

| (8) Reviews & awards

1 Prijs

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Bekijk alle voordelen

Stoomstrijkijzer voor zuinigere resultaten

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

  • Zachte handgreep

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Automatische energiebesparing

Automatische energiebesparing

Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.5

van 5

8

Reviews & awards

5
3
1

18/10/2011

Nederland

Nederland

Strijkt moeiteloos

Ik ben erg tevreden over mijn nieuwe strijkijzer, maar nog meer ben ik tevreden over de service: ik kreeg deze omdat mijn vorige lekte en degene die ik nu heb is er duidelijk eentje van een betere klasse, zonder bijbetalen en zelfs zonder aankoopbewijs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt voldoet aan onze wensen

Het strijkijzer ligt goed in de hand, is licht en strijkt prima

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer

11/10/2011

Nederland

Nederland

De eigenschappen van dit product zijn goed

Tot nog toe heb ik geen klachten. In het begin vond ik het strijkijzer wat zwaar, maar dat bleek een kwestie van gewenning

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer

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