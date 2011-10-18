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Arrêté
GC3630/02
100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*
La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.
Manche antidérapant
Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.
Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.
Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.
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Récompenses
3.5
sur 6
8
Avis
Riooo
18/10/2011
Nederland
Strijkt moeiteloos
Ik ben erg tevreden over mijn nieuwe strijkijzer, maar nog meer ben ik tevreden over de service: ik kreeg deze omdat mijn vorige lekte en degene die ik nu heb is er duidelijk eentje van een betere klasse, zonder bijbetalen en zelfs zonder aankoopbewijs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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Sofietje
12/10/2011
Nederland
Dit produkt voldoet aan onze wensen
Het strijkijzer ligt goed in de hand, is licht en strijkt prima
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Makuba37
11/10/2011
Nederland
De eigenschappen van dit product zijn goed
Tot nog toe heb ik geen klachten. In het begin vond ik het strijkijzer wat zwaar, maar dat bleek een kwestie van gewenning
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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