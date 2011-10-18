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Arrêté

EnergyCareFer vapeur

GC3630/02

3.5

| (8) Avis

1 récompense

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.

Voir tous les avantages

Fer vapeur plus vert

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

  • Manche antidérapant

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Système anticalcaire double action pour éviter les dépôts de calcaire

Le système anticalcaire double action de votre fer vapeur Philips évite la formation de dépôts de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction préventive Calc-Clean.

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.

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3.5

sur 6

8

Avis

5
3
1

18/10/2011

Nederland

Nederland

Strijkt moeiteloos

Ik ben erg tevreden over mijn nieuwe strijkijzer, maar nog meer ben ik tevreden over de service: ik kreeg deze omdat mijn vorige lekte en degene die ik nu heb is er duidelijk eentje van een betere klasse, zonder bijbetalen en zelfs zonder aankoopbewijs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer

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12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt voldoet aan onze wensen

Het strijkijzer ligt goed in de hand, is licht en strijkt prima

Oui, je recommande ce produit

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11/10/2011

Nederland

Nederland

De eigenschappen van dit product zijn goed

Tot nog toe heb ik geen klachten. In het begin vond ik het strijkijzer wat zwaar, maar dat bleek een kwestie van gewenning

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