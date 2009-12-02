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2500 seriesStoomstrijkijzer

GC2510

3.9
| (9) Reviews & awards

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2000 watt voor constante hoge stoomproductie

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Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken

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Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

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3.9

van 5

9

Reviews & awards

3

02/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased to own this iron

I bought this iron having used the same model at my daughter's home. So much easier to use and so far hasn't let me down - very efficient steam ironing which is all I use - very pleasant to iron with and much better than a more expensive iron which has been consigned to the garage.

Deze review is gemaakt voor 2500 series GC2510 Steam iron

Deze review is gemaakt voor 2500 series GC2510 Steam iron

02/08/2021

France

France

Increvable

Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10

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Deze review is gemaakt voor 2500 series GC2510 Fer vapeur

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14/07/2017

France

France

parfait

ma mere m'a appris a repasser avec ce fer est il est simplement genial aujourd'hui je repasse encore avec. Cela fait presque 10 ans que nous l'avons et il fonctionne toujours aussi bien.

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Deze review is gemaakt voor 2500 series GC2510 Fer vapeur

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