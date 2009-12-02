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30 g
2000 watt voor constante hoge stoomproductie.
Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten.
Prijzen
3.9
van 5
9
Reviews & awards
betty
02/12/2009
United Kingdom
Very pleased to own this iron
I bought this iron having used the same model at my daughter's home. So much easier to use and so far hasn't let me down - very efficient steam ironing which is all I use - very pleasant to iron with and much better than a more expensive iron which has been consigned to the garage.
Deze review is gemaakt voor 2500 series GC2510 Steam iron
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Zoulo17
02/08/2021
France
Increvable
Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2500 series GC2510 Fer vapeur
Ja, ik raad dit product aan
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rsyldc
14/07/2017
France
parfait
ma mere m'a appris a repasser avec ce fer est il est simplement genial aujourd'hui je repasse encore avec. Cela fait presque 10 ans que nous l'avons et il fonctionne toujours aussi bien.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2500 series GC2510 Fer vapeur
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